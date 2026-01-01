Estados Unidos anuncia la destrucción de otras dos presuntas lanchas del crimen organizado

Pete Hegseth- EFE

En un segundo ataque que como consecuencia ha dejado cinco personas muertas, el Ejército de Estados Unidos ha anunciado la destrucción de otras dos supuestas narcolanchas. Esto supone el segundo de este tipo en apenas dos días en el contexto de su campaña para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela. Y a su vez, también buscan presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

De acuerdo al informe del Comando Sur estadounidense en un mensaje en la red social X, el ataque tuvo lugar, en una zona geográfica no especificada, el día 31 de diciembre.

En el comunicado solo se informa que el ataque se llevó a cabo “contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas” y que la inteligencia estadounidense “confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico”.

El anuncio se dio apenas unas horas después de que el Comando Sur, divulgara que había destruido el 30 de diciembre otras tres lanchas.

De igual manera, el Pentágono ha mentido desde el verano un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur, a la vez que Washington viene advirtiendo que su objetivo es que Maduro y sus lugartenientes, abandonen el poder.

Por su parte, el gobierno de Donald Trump ha empezado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses que se encuentran en Venezuela. Trump también ha anunciado que continuara confiscando petroleros que transporten crudo venezolano. Acción que ya ha hecho en dos ocasiones.