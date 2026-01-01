Francia e Italia reciben heridos y reportan connacionales afectados tras incendio en bar suizo

Incendio en "Le Constellation" Suiza

Las consecuencias del incendio ocurrido durante la Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana continúan extendiéndose a nivel internacional. Francia e Italia confirmaron este jueves la recepción de heridos y la existencia de connacionales afectados, mientras avanzan las labores de identificación de víctimas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, informó que hospitales de Francia ya reciben heridos del siniestro y reiteró la disposición de su país para brindar “cualquier ayuda” a Suiza. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario explicó que conversó con el presidente de la Confederación Helvética, Guy Parmelin, para expresarle su solidaridad ante lo que calificó como un “balance terrible”.

Je me suis entretenu avec le Président de la Confédération helvétique @ParmelinG pour lui exprimer notre solidarité. Le bilan est terrible. Nos pensées accompagnent les familles.



Nos équipes diplomatiques et consulaires suivent la situation et apportent l’assistance… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2026

Las autoridades suizas han indicado que el incendio dejó alrededor de 40 personas muertas y 115 heridas, la mayoría en estado grave. Debido a la severidad de las quemaduras, varios pacientes han sido trasladados o serán enviados a hospitales de países cercanos, entre ellos Francia, Italia y Alemania, tras haber sido atendidos inicialmente en centros médicos de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich.

En el caso de Italia, el ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, confirmó que al menos 12 ciudadanos italianos han sido localizados heridos en hospitales suizos, mientras que otros tantos continúan sin ser localizados. “La situación es dramática y puede empeorar”, advirtió el funcionario en declaraciones al canal informativo de la televisión pública RAI, subrayando las dificultades en el proceso de identificación.

Ante esta situación, el Ministerio de Exteriores italiano activó su Unidad de Crisis para asistir a los familiares de posibles víctimas, mientras la televisión pública difundió un número telefónico para solicitar información o apoyo consular. Italia también ofreció la colaboración de la Protección Civil de las regiones de Val de Aosta y Lombardía, así como la atención hospitalaria especializada.

En ese sentido, el hospital de grandes quemados de Niguarda, en Milán, ya fue preparado para recibir a víctimas del siniestro y se prevé la llegada de tres heridos italianos, según adelantó Tajani.

Por su parte, el embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado, señaló que las investigaciones aún se encuentran en una fase “muy preliminar” y aclaró que, aunque si hay información de italianos de quienes no se tienen noticias, aún no se puede hablar oficialmente de desaparecidos.

Las autoridades suizas continúan con la investigación de las causas del incendio, mientras los países europeos mantienen la coordinación internacional para la atención médica y el acompañamiento a las familias afectadas.