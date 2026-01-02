Mamdani borra el legado de Adams en su primer día como alcalde de Nueva York

Zohran Kwame Mamdani de la mano con su esposa (IG: vanityfair)

En su primer día al frente de la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani tomó una decisión contundente; firmó una orden ejecutiva para dejar sin efecto todas las órdenes emitidas por su antecesor, Eric Adams, a partir del 26 de septiembre de 2024, fecha en la que el exalcalde fue imputado por cargos de corrupción, aunque estos después fueron desestimados.

Mamdani, un político progresista de 34 años y de religión musulmana, asumió el cargo este jueves con un ambicioso programa social y la promesa de renovar la administración de la ciudad, luego de un periodo marcado por el alto costo de vida y los escándalos que rodearon al gobierno anterior. Su llegada al Ayuntamiento representa un giro fuerte en la dirección política de Nueva York.

La orden ejecutiva elimina varias disposiciones polémicas del cierre de la administración Adams, entre ellas, las que prohibían a funcionarios municipales promover boicots, desinversiones o sanciones contra Israel, así como las que adoptaban la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). También quedó sin efecto la autorización para que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) operaran dentro de la cárcel de Rikers Island.

El nuevo alcalde explicó que esta revocación busca “abrir una nueva página” en el gobierno municipal y revisar decisiones recientes para que encajen con su visión de ciudad.

Sin embargo, la medida no pasó desapercibida y provocó reacciones inmediatas, sobre todo entre dirigentes pro-Israel y organizaciones judías, que expresaron preocupación por la eliminación de políticas ligadas al combate del antisemitismo.

En ese sentido, Mamdani ha comenzado a formar comités y a reunirse con personas de distintos sectores, incluso fuera del equipo que lo llevó a la victoria, para apoyarse en perfiles con mayor trayectoria.

Mientras el alcalde comienza a cumplir sus promesas de campaña en políticas concretas, será observado con lupa, en especial, desde la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sigue de cerca los movimientos del nuevo gobierno de Nueva York.