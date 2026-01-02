Suben a 119 los heridos por incendio en bar de Suiza; investigan bengalas como posible causa

Incendio bar de Crans-Montana, Suiza (X: @ElHabaneroNews)

El saldo de víctimas por el incendio registrado la madrugada del 1 de enero en un local nocturno de Crans-Montana, Suiza, se mantuvo en 40 personas fallecidas, mientras que el número de heridos aumentó a 119, cuatro más de los reportados inicialmente, confirmaron autoridades del cantón de Valais. El siniestro ocurrió en un bar frecuentado principalmente por jóvenes, en plena zona turística de los Alpes suizos.

La Policía local detalló que una gran parte de los lesionados se encuentra en estado grave, con quemaduras extensas. Ante la magnitud de la emergencia, algunos de los pacientes más críticos serán trasladados a hospitales especializados de Alemania, Francia e Italia, países que ofrecieron apoyo inmediato al Gobierno de Suiza.

Conforme avanzan las investigaciones, la principal línea apunta a que el fuego se originó por luces de bengala colocadas en botellas de champán durante la celebración de Nochevieja. La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, explicó que estos elementos pirotécnicos se habrían acercado demasiado al techo del establecimiento, lo que provocó que el material se incendiara “muy rápido y de manera general”.

La tragedia provocó reacciones de consternación a nivel internacional. La directora general de la Oficina de la ONU en Ginebra, Tatiana Valovaya, se dijo “conmocionada” por lo ocurrido en el país anfitrión del organismo y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a los heridos.

Mientras continúan las labores de atención médica y apoyo a los afectados, las autoridades suizas mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente las causas del incendio y determinar responsabilidades, en uno de los episodios más mortales registrados en un centro nocturno del país.

Las preocupaciones por este accidente siguen creciendo, ya que era un bar nocturno concurrido principalmente por jóvenes de entre 15 y 20 años. El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, señaló que aún no se puede precisar con exactitud la edad de los asistentes.