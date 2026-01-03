Donald Trump difunde foto de Nicolás Maduro esposado a bordo de un buque de EU

La fotografía de Nicolás Maduro que dará la vuelta al mundo Especial

En medio del clima de tensión que ha generado la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, donde según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se habría capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, ha comenzado a circular en redes sociales una imagen impactante que supuestamente mostraría a Maduro esposado, con los ojos cubiertos y a bordo de un buque de guerra estadounidense.

La fotografía, compartida a través de su red social Truth Social, desató reacciones intensas: hay quienes celebran lo que ven como el fin de una era de tensión, otros que se horrorizan por lo que perciben como una violación a la soberanía, y muchos que simplemente están confundidos ante la falta de información clara.