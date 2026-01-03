Kast celebra detención de Maduro por parte de EU: “es una gran noticia”

Kast celebra detención de Maduro (Especial)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó este sábado que la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos “es una gran noticia para la región” y pidió a los Gobiernos latinoamericanos “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

El futuro líder chileno, aliado de Trump, indicó en su cuenta de X que la permanencia de Maduro en el poder significó la expulsión de “más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”.

“Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”, destacó.

En su campaña, Kast prometió expulsar a los miles de migrantes irregulares que viven en Chile, los cuales la mayoría son venezolanos, expuso que “ahora empieza una tarea mayor” y pidió coordinación a los Gobiernos regionales.

“Los Gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”, mencionó.

Estas declaraciones se dan tras el anuncio del líder republicano, Donald Trump de llevar a cabo este sábado “con exito” un ataque a gran escala contra Venezuela y precisó haber capturado al presidente venezolano y a su esposa para después ser sacados del país hacia Estados Unidos. (Con información de EFE)