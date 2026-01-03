Machado pide estar atentos a la transición en Venezuela; comenta que González debe asumir el poder

Machado pide estar atentos a la transición en Venezuela (@RyanRozbiani/x)

La líder opositora y ganadora del premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió este sábado a los venezolanos a estar pendientes hasta que se “concrete la transición” en el país y aseguró que Edmundo González Urrutia “debe asumir de inmediato” el poder en el país, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro en medio de un ataque.

A través de un comunicado en X, la opositora llamó a los venezolanos dentro del país a estar “listos para poner en marcha” algo que dijo anunciará “muy pronto” a través de sus canales oficiales, sin dar más detalles.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

“Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, destacó.

Asimismo, indicó que Estados Unidos “cumplió su promesa de hacer valer la ley” ante la “negativa” de Maduro de “aceptar una salida negociada”.

“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, agregó.

Machado reclama la victoria de González Urrutia, a quien reconoce como ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y rechaza el resultado que otorgó el triunfo del líder chavista.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, agregó.

Por su parte, González Urrutia se dirigió a los venezolanos en estas horas que calificó como “decisivas” y precisó estar listo para la “gran operación de la reconstrucción” de Venezuela.

La fiscal general de EU, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país suramericano por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo. (Con información de EFE)