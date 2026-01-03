Trump, tras la captura de Maduro: “Vamos a controlar Venezuela; es un aviso a otros países”

La caída de Maduro Integrantes de la comunidad venezolana en Tenerife, España,siguen en directo la comparecencia televisada del presidente estadounidense, Donald Trump (Ramón de la Rocha/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado, en su primer mensaje tras la captura de Nicolás Maduro, que su verdadera intención es un cambio de régimen en Venezuela y tomar el control del petróleo mediante un gobierno fiel a sus intereses. Pero el mandatario republicano dijo algo más: lo sucedido en Venezuela es un “aviso” a otros países y un ejemplo de que “el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidentales no volverá a ser cuestionado de nuevo”.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago, que fue dirigido especialmente a las tropas bolivarianas.

“Segundo ataque si es necesario”

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, declaró durante su comparecencia ante la prensa.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país”.

Objetivo: el petróleo

Asimismo, prometió que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela para “gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país”.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda”, dijo.

“Nuestro hemisferio”

El magnate republicano recordó la nacionalización de varias concesiones petroleras en Venezuela durante la época de Hugo Chávez: “Construimos la industria petrolera venezolana con talento, iniciativa y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó durante esas administraciones anteriores, y lo hicieron por la fuerza.

“Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país, considerado el mayor robo de propiedad en la historia de nuestro país. Nos arrebataron una infraestructura petrolera masiva como si estuviéramos indefensos. Y no hicimos nada al respecto. Yo sí habría hecho algo. Estados Unidos nunca permitirá que potencias extranjeras roben a nuestra gente y nos expulsen de nuestro propio hemisferio”.

Sobre México

Aunque en su mensaje no hizo mención a México, Trump sí lanzó un aviso a la presidenta Claudia Sheinbaum en una entrevista previa con Fox News.

Apenas unas horas después de la operación militar estadounidense en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, el presidente Donald Trump sugirió que el próximo objetivo podría ser México, tras insistir en que el narcotráfico gobierna el pais.

“Algo habrá que hacer con México”, declaró en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

El mandatario republicano aclaró que la captura de Maduro no fue un mensaje para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien definió como una “amiga” y “una buena mujer”, pero subrayó que “los cárteles gobiernan México; ella no gobierna”.

Reveló que le ha ofrecido “muchas veces” a Sheinbaum la posibilidad de que el Ejército estadounidense acabe con el narcotráfico mexicano, pero la presidenta le ha pedido no hacerlo.