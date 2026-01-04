Gobierno venezolano denuncia afectaciones en sistema eléctrico tras ataque de EU

Bomrbadeo en Venezuela (@ReporteYa/x)

La estatal Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) de Venezuela, denunció este domingo que el ataque de Estados Unidos afectó el sistema eléctrico del país y afirmó que fue parte de una “maniobra” que derivo en el “secuestro” de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran recluidos en Nueva York.

A través de un comunicado, compartido por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, la compañía precisó que el ataque “afectó gravemente” a las subestaciones Panamericana y la Escuela Militar, que alimentan de energía a varias zonas de Caracas.

“Este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos”, indicó CORPOELEC.

No obstante, aseguró que se logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas en varias partes de la ciudad y continúan las labores de restablecimiento del servicio en otras partes de la capital.

“De conformidad con los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional I, así como la Carta de las Naciones Unidas, esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales”, agregó. (Con información de EFE)