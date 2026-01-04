Identifican a 40 víctimas del incendio de año nuevo en bar de Suiza

Incendio en bar de Crans Montana, Suiza (@ElHabaneroNews/x)

Las 40 personas que perdieron la vida en el incendio de un bar durante la fiesta de Nochevieja en la localidad de Crans Montana, Suiza, han sido identificadas formalmente, indicó la Policía del cantón de Valais.

Las 16 últimas víctimas que faltaban fueron identificadas la tarde de este domingo, la más joven de ellas era un hombre de 15 años (con nacionalidad francesa, israelí y británica), y la mayor de todas, una francesa de 33 años.

De los 40 muertos, 22 son suizos, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con siete fallecidos, mientras que Italia contabilizó seis muertos.

Asimismo, hay dos muertos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.

De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.

Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades entre los 20 y 39 años, según las autoridades.

El Ministerio Público de Valais ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaban el bar incendiado, pero no ha dictado medidas de prisión preventiva contra ellos porque no ve indicios que le lleven a sospechar que los acusados pretendan huir.

A continuación, la investigación se centrará en el análisis del expediente que la comuna de Crans Montana tenía del establecimiento, la conformidad de las obras realizadas por los gestores, los materiales utilizados, las vías de evacuación y el cumplimiento de las normas en materia de incendios. (Con información de EFE)