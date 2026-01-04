León XIV pide garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras captura de Maduro

León XIV (Archivo)

El papa León XIV afirmó este domingo que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” ante cualquier otra consideración, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y urgió garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, indicó desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

Asimismo, pidió “garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

El pontífice animó a trabajar para “construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” del país suramericano.

Además, aconseja rezar por el futuro de Venezuela y pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto y de sus dos primeros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, precisamente canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre. (Con información de EFE)