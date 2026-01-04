Maduro y su esposa comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

Maduro dentro de las instalaciones de la DEA (@nexta_tv/x)

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en Estados Unidos tras su captura el pasado sábado, así lo confirmaron este domingo fuentes judiciales.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los acusados serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.

Desde su arresto, Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, él cual es una prisión de alta seguridad.

El líder chavista esta acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por EU.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, indican que Maduro habría liderado durante años una red de tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

Por su parte, Cilia Flores, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma organización, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Según The New York Times y CBS, ambos quedarán en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi, compartió este domingo en su cuenta de X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa en suelo venezolano, destacando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de “garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan”.

Además, agrega que todos los procedimientos se realizaron “en estricta conformidad con la ley estadounidense” y que la misión apoyó “una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados” que, según Washington, “contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región”.

Asimismo, Bondi comentó que “se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica”, y atribuyó la responsabilidad del desenlace a “la persistencia en la conducta delictiva” de los acusados. (Con información de EFE)