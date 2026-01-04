Trump avala a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y advierte: “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”

¿Quién es Delcy Rodríguez? La nueva presidenta de Venezuela (Agencia EFE)

Venezuela tiene nueva presidenta mientras avanza el proceso jurídico contra Maduro. Su nombre es Delcy Rodríguez, quien ha ocupado cargos como vicepresidenta, ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Economía y Finanzas en el gobierno chavista.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de presuntos vínculos con el narcotráfico y con cárteles de distintos países, incluido México, por lo que el exmandatario del gobierno bolivariano y su esposa comparecerán el próximo lunes ante un tribunal federal de Nueva York.

En la sexta intervención de EU en Latinoamérica, acusan a Nicolás Maduro de vínculos con cárteles mexicanos. Mientras continúa su proceso judicial, Venezuela inició una nueva etapa política con el nombramiento de una nueva presidenta, en medio de un escenario de alta tensión institucional y diplomática.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia hacia la nueva mandataria venezolana: “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, más alto que el que pagó Maduro”, dijo el jefe del Ejecutivo de EU en entrevista telefónica con The Atlantic.

¿Quién es Delcy Rodríguez? La nueva presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez asumirá la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos.

Exvicepresidenta desde 2018 y figura clave del chavismo, su llegada al poder marca un giro inmediato en el escenario político del país.

La Constitución Venezolana establece que, ante la ausencia temporal del presidente, la vicepresidenta puede asumir funciones hasta por 90 días, con opción de prórroga. A sus 56 años, Rodríguez enfrenta un momento decisivo entre la continuidad del régimen y un posible proceso de transición, en un contexto de alta incertidumbre política.

80 personas murieron en el ataque de EU en Caracas tras bombardeos por captura de Maduro

The New York Times reporta la cifra de 80 muertos tras el bombardeo de fuerzas especiales estadounidenses al realizar la captura y extradición de Nicolás Maduro Moros, expresidente de Venezuela.

De acuerdo con recuentos históricos, esta acción representaría la sexta intervención de Estados Unidos en Latinoamérica en los últimos 75 años, retomando una política que marcó buena parte del siglo XX.

Marco Rubio niega la posibilidad de transición de María Corina Machado

Tras las acusaciones y la detención de Nicolás Maduro Moros por fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, negó la posibilidad de una transición presidencial encabezada por María Corina Machado, actual líder opositora del chavismo.

El Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York acusa a Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, de haber abusado de sus cargos de confianza pública y de corromper instituciones del Estado venezolano para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación sellada S4 11 Cr. 205 (AKH), el presunto esquema habría operado durante más de dos décadas y contado con la protección de estructuras oficiales del gobierno venezolano.