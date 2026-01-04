Trump demanda de Delcy Rodríguez “acceso total” al petróleo venezolano

Trump demanda acceso total al petróleo venezolano (Especial)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este domingo a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que indicó considerar reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

“Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruir su país”, expresó y agregó tras ser cuestionado sobre las otras cosas que iban a necesitar, mencionó a las infraestructuras del país, ya que “las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo”.

“Estamos al cargo”, indicó Trump, quien ayer, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

Asimismo, destacó que su operación para derrocar a Maduro y llevarlo ante un tribunal de Nueva York responde a la nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica que ha bautizado como “Doctrina Donroe”, ya que “el hemisferio occidental es nuestro”, precisó de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago.

En una entrevista en la mañana del domingo con el seminario The Atlantic, el líder republicano comentó que si Rodríguez “no hace lo correcto” le espera un futuro peor que el de Maduro.

Además, dijo que el tema de la liberación de los presos políticos está en un segundo plano: “No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones”, aunque en un punto no quiso decir si unas elecciones libres en Venezuela es un asunto urgente.

También ha confirmado que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque no dejó claro si ha habido contactos directos con ella.

Trump añadió que están pensando en reabrir la embajada estadounidense en Caracas ante este nuevo capítulo que se abre en las relaciones entre los dos países. (Con información de EFE)