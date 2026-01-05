Delcy Rodríguez toma protesta como presidenta encargada de Venezuela

Toma de protesta de Delcy Rodríguez como nueva presidenta encargada de Venezuela (EFE)

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tomó protesta este lunes como nueva presidenta encargada del país, esto tan solo dos días después de la captura el líder chavista, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la funcionaria, la cual es la primera mujer en la historia venezolana en estar al mando, indicó que, en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, enfatizó Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son “rehenes” en EU.

La nueva mandataria fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la intervención estadounidense.

Asimismo, anunció en Telegram una propuesta para Washington para trabajar en “una agenda de cooperación conjunta”. (Con información de EFE)