EU alista posible regreso de su embajada a Caracas

Embajada de Estados Unidos en Venezuela El gobierno estadounidense afirma su regreso diplomatico a Caracasñuego de cerrar en 2019

Estados Unidos comenzó a mover sus fichas para un eventual regreso diplomático a Caracas. El Departamento de Estado confirmó que ya se realizan los preparativos necesarios para reabrir su embajada en la capital venezolana, una posibilidad que quedó sobre la mesa tras la captura del presidente Nicolás Maduro y a la espera de una decisión final del mandatario Donald Trump.

La postura fue reiterada por un portavoz de la Cancillería estadounidense, quien recordó que el propio Trump adelantó que su gobierno analiza la reapertura de la legación, luego de años sin presencia diplomática directa en Venezuela. El presidente lo dijo un día antes ante la prensa, a bordo del Air Force One.

La embajada de Estados Unidos en Caracas, ubicada en la zona de Baruta, cerró sus puertas en 2019, cuando el entonces gobierno de Maduro rompió relaciones con Washington, desde ese momento, los asuntos relacionados con Venezuela se han atendido desde la Oficina Externa de EU para Venezuela, instalada dentro de la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia.

En paralelo, Trump ha lanzado mensajes que han generado polémica sobre el futuro político de Venezuela. El mismo día de la operación, puso en duda que la principal figura opositora, María Corina Machado, tenga la fuerza suficiente para gobernar, al considerar que no cuenta con el respaldo necesario dentro del país.

Además, adelantó que integrantes de su Gabinete asumirían la conducción de Venezuela por un periodo aún no definido.Mientras Washington define si concreta el regreso de su embajada a Caracas, el escenario político venezolano sigue marcado por la incertidumbre y por decisiones que, desde fuera, comienzan a redibujar el mapa del poder en el país sudamericano.

(Con información de EFE)