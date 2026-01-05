EU niega ante el Consejo de la ONU estar en guerra contra Venezuela

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz (@NoticiasONU/X)

Estados Unidos negó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra contra Venezuela, al mismo tiempo que descartó que la detención de Nicolás Maduro y la decisión de gobernar el país hasta que haya un transición política es por una ocupación.

“No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, que defendió la detención de Maduro tras asegurar que las fuerzas de EU arrestaron a “un narcotraficante” que será juzgado por los tribunales por “los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos quince años”. “Maduro no es solo un narcotraficante acusado. Era un presidente ilegítimo. No era un jefe de Estado”, precisó.

Asimismo acusó al líder chavista y “a sus compinches” de haber “manipulado el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder”.

“Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado elegido democráticamente, ¿Qué tipo de organización es este?”, enfatizó después de que representantes de otros países arremetieran contra la operación estadounidense.

“Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea utilizado como base de operaciones por los adversarios, competidores y rivales de nuestra nación, los Estados Unidos”, agregó.

Además Waltz recordó que Trump le ofreció a Maduro una oportunidad por la vía diplomática.

“Le ofreció multiples salidas”, precisó y agregó que “Estados Unidos quiere un futuro mejor para el pueblo venezolano. “Creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela, la región y el mundo es estabilizar la región y hacer que el vecindario en el que vivimos sea un lugar mucho mejor y más seguro”, finalizó.