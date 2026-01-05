Identifican a los 116 heridos del incendio de un bar en Suiza

Incendio en "Le Constellation" Suiza

Todos los heridos del incendio en el bar “Le Costellation” de la estación de esquí de Crans Montana, Suiza, han sido identificados, así lo informó este lunes la Policía del cantón de Valais, que aclaró que la cifra real de heridos es de 116 y no de 119 como se había contabilizado hasta ahora.

La confusión se debió a que las tres personas restantes llegaron la misma madrugada al hospital de referencia más cercano y a los que se asimiló a este suceso, sin que tuvieran que ver con el mismo.

De los 116 heridos, 83 aún continúan hospitalizados, agregó.

Los heridos son 21 suizas, 47 suizos; 10 francesas y 11 franceses; 4 italianas y 6 italianos; dos polacas, una belga, una portuguesa, una checa, cuatro serbios, un australiano, un bosnio, un congolés, un luxemburgués y cuatro hombres con doble nacionalidad (francesa-finlandesa, suiza-belga, franco-italiana e italo-filipinas).

Con esto, se acompletó la identificación de todas las víctimas, entre muertos y heridos, del mortal incendio.

Asimismo, el domingo informaron que se había completado la identificación de las 40 personas fallecidas.

De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con 7 víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos.

Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.

De las víctimas mortales, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.

Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades. (Con información de EFE)