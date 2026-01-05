Liberan a 14 periodistas detenidos en Venezuela en medio del inicio de la nueva legislatura Créditos: Reuters

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este lunes que 14 periodistas que habían sido detenidos recuperaron su libertad, en una jornada marcada por el inicio del período legislativo 2026-2031 de la Asamblea Nacional en Caracas.

A través de la red social X, el gremio detalló que uno de los comunicadores fue deportado, mientras que aún se espera la liberación de dos trabajadores de la prensa, quienes —según denunció— permanecen detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El SNTP precisó que la mayoría de los periodistas liberados pertenecen a medios y agencias internacionales, y solo uno colaboraba con un medio local.

ONG advierten sobre una escalada represiva

En paralelo, la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) lanzó una alerta dirigida a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos de la ONU, al advertir sobre una “escalada represiva” en el país. La ONG denunció que periodistas extranjeros han sido hostigados, detenidos y sometidos a malos tratos, incluyendo la eliminación forzada de material audiovisual, por ejercer su labor informativa, especialmente en zonas fronterizas.

Clipp también señaló que los presos políticos permanecen incomunicados, con visitas familiares y legales suspendidas, lo que —advirtió— incrementa los riesgos para su integridad física y psicológica y constituye graves violaciones al debido proceso y a las garantías mínimas.

Contexto político y nuevo período legislativo

Este escenario ocurre mientras la Asamblea Nacional inició un nuevo período de cinco años bajo control absoluto del chavismo, en un contexto político marcado por la ausencia de Nicolás Maduro, quien fue capturado el sábado junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses y compareció este lunes ante un tribunal de Nueva York para su primera audiencia.

Durante el primer año del nuevo quinquenio legislativo, la junta directiva del Parlamento quedará completamente en manos del oficialismo, encabezada por el diputado y negociador del chavismo, Jorge Rodríguez. En tanto, su hermana Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, tras ser designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).