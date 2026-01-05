Nicolás Maduro tendrá su primera audiencia este lunes: enfrenta cargos por narcoterrorismo

Nicolás Maduro El ex presidente de Venezuela y su esposa ya fueron trasladados para su primera audiencia ante la justicia estadounidense.

La historia de Nicolás Maduro continúa tras su captura por los Estados Unidos el pasado 3 de enero. El ex presidente venezolano tendrá este lunes 5 de enero su primera audiencia ante un juez de los Estados Unidos en Manhattan, Nueva York. Maduro ya fue trasladado junto con su esposa, Cilia Flores y ambos enfrentarán acusaciones de narcotráfico, conspiración y terrorismo.

Maduro comparece ante la justicia de EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes por primera vez ante la justicia de Estados Unidos en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, tras haber sido detenido el sábado en Caracas y trasladado posteriormente a territorio estadounidense. La audiencia está prevista para las 12:00 horas (hora local).

Ambos fueron trasladados desde el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn a un punto a las afueras de la ciudad, desde donde abordaron un helicóptero que los llevó a un helipuerto cercano al complejo judicial.

Posteriormente, fueron conducidos al tribunal en un convoy de seguridad con varios vehículos, mientras la policía mantenía cerradas diversas calles en los alrededores. Maduro fue escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y requirió asistencia para descender y abordar el vehículo blindado que lo trasladó al juzgado.

¿De qué se le acusará formalmente Nicolás Maduro?

La comparecencia se producirá luego de que el Departamento de Justicia hiciera pública una acusación formal en su contra por delitos vinculados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020 y ahora ampliada.

El expediente mantiene cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armas de alto poder, e incorpora por primera vez a Cilia Flores, a quien la Fiscalía señala por una presunta participación en la coordinación logística de la red investigada.

El caso se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein. Tras la audiencia inicial, el tribunal deberá definir las condiciones de detención y el calendario procesal de la causa.