Petro advierte con “volver a tomar las armas” ante amenazas de Trump

“Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más, pero por la patria la tomaré de nuevo, aunque no quiero”, escribió el mandatario en un extenso comunicado publicado en su cuenta de X.

Antes de llegar a la presidencia, Petro fue integrante del Movimiento 19 (M-19), grupo guerrillero desmovilizado en 1990 e influenciado por la Revolución Cubana, que protagonizó algunos de los episodios más violentos en la historia reciente de Colombia.

Las declaraciones del presidente colombiano se producen luego de que, este domingo, Trump afirmara ante periodistas que “al igual que Venezuela, Colombia está muy enferma”, y asegurara que el país está “gobernado por un hombre al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Cuestionado sobre una eventual intervención estadounidense en Colombia, Trump respondió: “Me suena bien eso”.

Petro rechazó de manera categórica las acusaciones. “No soy ilegítimo, ni soy narco”, afirmó. Asimismo aseguró contar con el respaldo del pueblo colombiano.

Finalmente, el mandatario enfatizó que la defensa de la soberanía es un mandato constitucional. “Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución. La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, concluyó.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno de Colombia condenó las acciones de Estados Unidos y anunció una serie de medidas preventivas, entre ellas el despliegue de fuerzas de seguridad pública a lo largo de la frontera, el fortalecimiento de la capacidad de asistencia ante un posible aumento de los flujos migratorios, así como la activación de la Embajada y los Consulados de Colombia en Venezuela para brindar asistencia y protección a ciudadanos colombianos en ese país.