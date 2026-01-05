Sheinbaum cierra la puerta a una intervención de EE. UU.: “No creemos en una invasión” FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La mandataria rechazó cualquier escenario de intervención militar, luego de las recientes declaraciones de Trump tras el operativo en Venezuela. “No creo en la invasión, ni creo que sea algo que ellos estén tomando muy en serio”, señaló.

Sheinbaum reiteró que la relación con Estados Unidos se mantiene en un marco de colaboración sin subordinación, y subrayó que los problemas de violencia, delincuencia organizada y tráfico de drogas no se resuelven mediante acciones militares externas.

“La violencia no se combate con invasiones, sino con una estrategia integral y con respeto a la soberanía”, afirmó.

En ese sentido, la presidenta explicó que su gobierno confía en una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes principales: la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Sheinbaum reconoció que Trump ha insistido en la intervención del Ejército estadounidense en México, pero dejó clara la postura de su gobierno. “Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme”, subrayó.

Si bien reconoció que la cooperación bilateral es necesaria, precisó que esta se limita a áreas como capacitación, intercambio de información y comunicación. “Esa forma de coordinación es buena, pero la intervención no es una opción”, insistió.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que Trump afirmara este domingo ante medios de comunicación que el tráfico de drogas representa una amenaza para Estados Unidos. “Hay algo que hacer con México; nos encantaría que ellos lo hicieran, pero desafortunadamente los cárteles son muy fuertes”, declaró.

Los comentarios del mandatario estadounidense se producen tras el reciente operativo militar llevado a cabo por Estados Unidos en Caracas, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. El presidente venezolano permanece bajo custodia y enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo.