Trump presiona por Groenlandia y Europa responde con respaldo a Dinamarca

“La Unión Europea (UE) seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, declaró Anitta Hipper, principal portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer urgió a Estados Unidos a detener sus amenazas, “Groenlandia y el reino de Dinamarca deben decidir el futuro de Groenlandia, y sólo Groenlandia y el reino de Dinamarca”, afirmó.

El presidente de España, Pedro Sánchez, declaró que “de Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela”, el respeto a la soberanía ajena es innegociable.

Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, insistió que Groenlandia, como parte de Dinamarca, debe ser defendida como parte de la OTAN.

Mientras tanto, el ministro francés Pascal Confavreux subrayó que las fronteras “no pueden modificarse por la fuerza o por la amenaza de empleo de poder”, concluyó.

¿Por qué EE.UU. “necesita” Groenlandia?

Trump ha insistido en la anexión de Groenlandia por razones de seguridad. El presidente aseguró que, debido a su valor estratégico, la isla ártica está rodeada de barcos rusos y chinos, y que sería incapaz de garantizar su seguridad por sí sola.

“No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, sostuvo el mandatario.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, indicó que toma en serio las intenciones de Trump, pero advirtió que no habrá ingenuidad frente a la posibilidad de que las acciones de Estados Unidos busquen imponer sus intereses.

Trump también ha sugerido explorar opciones para que la isla pase a estar bajo jurisdicción estadounidense. En resupuesta, Jens-Frederik Nielsen, presidente groenlandés, recordó en sus redes sociales que la relación entre ambos paises se construye “basándose en el derecho internacional”, y no “ignorando nuestro estatus y nuestros derechos”.