Enviado de Trump para Groenlandia defiende su independencia a través de acuerdos con EU

Donald Trump dice que necesita "Groenlandia" para seguridad nacional de EU (@megamentirascll/X)

El enviado especial de Donald Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendió este martes la independencia del territorio mediante acuerdos económicos con Estados Unidos, mientras que el mandatario insiste en que forme parte de su país.

Landry fue nombrado en diciembre por Trump para convertir Groenlandia “en parte de EU”, destacó que el líder republicano está ofreciendo oportunidades económicas al territorio, pero descartó que quiera tomarlo por la fuerza.

“Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos”, precisó en una entrevista con la cadena CNBC.

Por su parte, el presidente estadounidense expresó al ser preguntado después de la detención de Nicolás Maduro que Washington “necesita” el territorio danés “desde el punto de vista de la seguridad nacional”.

“Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, agregó.

Asimismo, insistió repetidas ocasiones que “necesita” el territorio. Una de ellas en el Despacho Oval junto a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, alianza de la que forma parte Dinamarca, país que ejerce soberanía en el territorio.

El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar el “panico” y se abrió a estrechar la relación y establecer una “línea directa” de comunicación con Estados Unidos y a “reforzar” la relación con la OTAN.

Además, varios mandatarios europeos han respaldado a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que urgió a Washington a detener sus amenazas.

Actualmente, Groenlandia tiene una población de unos 57 mil habitantes en 2.1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad del presupuesto. (Con información de EFE)