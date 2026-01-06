Fiscalía de Venezuela investiga muertes tras ataque de EE. UU.

“Hemos designado, desde el Ministerio Público, a tres fiscales para investigar las bajas de civiles y militares ocurridas en esta agresión”, señaló Saab durante un acto ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, en el marco de la instalación de un nuevo Parlamento.

Hasta el momento, no se ha reportado información oficial sobre la cifra de heridos y fallecidos tras los bombardeos.

Por su parte, el Gobierno de Cuba informó que 32 militares de la isla fallecieron mientras participaban en actividades de combate durante el ataque en territorio venezolano.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó mediante un mensaje en redes sociales que el personal de la Fuerza Armada Revolucionaria se encontraba en Caracas a solicitud de órganos homólogos de ese país, sin ofrecer mayores detalles.

Antes del anuncio, el presidente Donald Trump aseguró que hubo bajas “en el otro bando” durante la operación para capturar a Nicolás Maduro.

Fuentes preliminares citadas por The New York Times revelaron que 80 personas habrían sido asesinadas, mientras que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque Trump no confirmó dichas cifras.

Este lunes, residentes del estado La Guaira despidieron a Rosa Elena González, de 80 años, quien falleció durante la intervención de fuerzas estadounidenses en el país suramericano.

González vivía en el sector Rómulo Gallegos de Catia La Mar, una zona ubicada a un costado de la Meseta de Mamo, donde se encuentra la Academia Militar de la Armada Bolivariana, uno de los objetivos de la operación militar del sábado.

Según testimonios de los residentes, Rosa Elena González resultó herida en su vivienda tras una de las explosiones y fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció posteriormente. Su apartamento quedó completamente destruido por los impactos del ataque.