Detienen a 2 extranjeros en Venezuela por conexiones con el gobierno de EU

Arresto La ONG Foro Penal verificó el arresto de un ciudadano estadounidense y de un cubano con residencia legal en Estados Unidos en Venezuela (Max Kuzin)

La Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó la detención de dos personas con vínculos directos con Estados Unidos, un ciudadano estadounidense y un cubano con residencia legal en ese país. Hasta el momento, se continúa investigando los motivos por los que ambos fueron arrestados.

El director de la Organización, Alfredo Romero, informó inicialmente en su cuenta de X que la organización había confirmado dos casos de estadounidenses detenidos. Sin embargo, tras una consulta posterior, la ONG aclaró que se trata de dos personas distintas: un estadounidense y un ciudadano cubano con estatus legal en Estados Unidos.

De acuerdo con la información publicada por el mismo foro, el cubano fue identificado como Aidel Suárez, detenido el 24 de diciembre de 2024 y recluido en la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, cerca de Caracas.

En tanto, el ciudadano estadounidense es James Luckey-Lange, quien presuntamente fue arrestado el 8 de diciembre de 2025 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Guyana, país aliado de Estados Unidos y que mantiene una disputa territorial con Caracas por la región del Esequibo. Sobre su situación actual, no se han dado más detalles.

Foro Penal mantiene un conteo actualizado de presos políticos en Venezuela. Con corte al 29 de diciembre de 2025, la organización registra un total de 863 personas detenidas por razones políticas, de las cuales 86 cuentan con nacionalidad extranjera o doble ciudadanía.