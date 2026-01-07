EU detiene a mil migrantes en operativo masivo en Minnesota; ICE asesinó a mujer que tachó de “terrorista”

Momento del ataque contra la inmigrante por parte de agentes de ICE (@AmericaPapaBear/X)

Autoridades estadounidenses detuvieron a más de mil migrantes, incluyendo de Ecuador, México y El Salvador, en el “mayor operativo” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Minnesota, en medio del escándalo por los fraudes de fondos federales en programas sociales.

En un comunicado, el DHS que las detenciones de “asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas en Minnesota”, incluidas más de 150 aprehensiones de “extranjeros ilegales” el lunes, lo que constituye la mayor operación migratoria en lo que va de 2026.

Asimismo, destacó la detención de ecuatorianos, incluyendo a Tomás Espín Tapia, “fugitivo buscado por homicidio en Ecuador y depredador sexual” y en cuyo arresto participó en persona la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se desplazó a Minnesota.

También, publicó imágenes de migrantes detenidos de México, El Salvador, Laos, Vietman y Liberia.

“Vamos a exponer y entregar cuentas por el fraude desenfrenado y la criminalidad ocurriendo en Minnesota”, expresó Noem.

Los arrestos se dan en medio de la polémica en el estado, donde el gobernador Tim Walz, anunció que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

En medio del operativo, este miércoles se produjo un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal, según informó el Ayuntamiento de Mineápolis, que aseguró que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad y haciendo que la comunidad sea menos segura”.

“El alcalde está demandando a ICE que abandone la ciudad y el estado inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, publicó el Ayuntamiento en sus redes sociales.

No obstante, el DHS puntualizó que no saldrán del estado “hasta resolver el problema” al considerar que esta es “su mayor operación” hasta ahora.

Mujer migrante muere a manos de agentes de ICE

Igualmente, el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre la muerte de una mujer, ocasionada por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, indicó que la mujer era “una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos”, lo que calificó de un “acto de terrorismo interno”, por lo que un agente de ICE, que “temía por su vida”, realizó “disparos defensivos”.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, precisó en sus redes sociales la funcionaria, quien no reveló la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

Por las crecientes redadas en el estado, residentes de Minnesota protestaban por estas, por lo que la subsecretaria del DHS comentó que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1,300% en ataques contra ellos y de 8,000% en amenazas de muerte.

Por su parte, el alcalde de Minneápolis, Jacob Frey, condenó tras el tiroteo que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad”.

Además acuso a ICE de “estar matando gente” tras la muerte de la mujer inmigrante, además les exigió que “se vayan al carajo”.

Frey tacho de “mierda” el argumento del DHS de que los agentes le dispararon a la mujer en un acto de defensa propia.

“No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente”, enfatizó es conferencia de prensa.

En una conferencia de prensa en Brownsville, Texas, Kristi Noem acusó a la inmigrante abatida de cometer “un acto de terrorismo doméstico”, y que el episodio demuestra que “estos operativos están expuestos a ataques diarios”.

“Seguimos recabando más información, pero esto demuestra las agresiones a las que se enfrentan nuestros agentes de ICE y las fuerzas del orden todos los días”, finalizó. (Con información de EFE)