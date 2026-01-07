Rubio anuncia reunión con políticos daneses; conversarán sobre Groenlandia

Rubio anuncia reunión con políticos daneses (@eleccionescolom/x)

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, anunció este miércoles que se reunirá la próxima semana con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia, territorio que depende de Copenhague y que Washington sigue con su postura de anexarlo a su territorio.

“Me reuniré con ellos la semana próxima”, expresó mientras pasaba por los pasillos del Capitolio al ser preguntado sobre por qué el Gobierno de Trump no ha aceptado la petición de Dinamarca para hablar sobre la isla.

“No estoy aquí para hablar sobre Dinamarca o sobre intervención militar”, indicó Rubio al ser preguntado por el posible uso de la fuerza para controlar Groenlandia sugerido desde la Casa Blanca y para explicar que la sesión informativa que mantuvo hoy con congresistas se centró en la reciente operación para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La primera opción con Groenlandia es la diplomacia: Casa Blanca

Por su parte, la Casa Blanca aseguró este miércoles que el líder republicano contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación a su interés en tomar control sobre la isla autónoma, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción.

“Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia”, expuso la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Asimismo, precisó que la idea de anexionar la isla no es algo nuevo y aseguró que, desde el siglo XIX, varios mandatarios estadounidenses han dicho que esta acción es “beneficiosa para la seguridad de EU”.

“El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo sería una posible compra”, destacó Leavitt.

“La diplomacia siempre es la primera opción y como ya vieron, (Trump) lo intentó con Nicolás Maduro, pero desafortunadamente era un dictador ilegítimo y una persona poco seria”, finalizó. (Con información de EFE)