Trump acusa a mujer asesinada por ICE de resistirse; culpa a la izquierda radical del suceso

Miembros del FBI investigando el vehículo donde fue baleada una mujer por parte de un agente de ICE, en Mineápolis, Minnesota (EFE/EPA/ Craig Lassig)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a la mujer que perdió la vida a manos de un agente del Servicio de Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes, al tiempo que acusó a la “izquierda radical” de estar detrás del suceso.

“La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE”, expresó el líder republicano en su red Truth Social en reacción a la muerte de la mujer a manos de agentes migratorios.

“Estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza y ataca a diario a nuestros agentes del orden y a los oficiales del ICE”, agregó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó en un comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos “utilizó el vehículo” de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo la mujer conducía una camioneta oscura la cual fue rodeada por agentes de ICE que le pedían descender del vehículo y no se observa que atropelle a alguno de los agentes, como aseguró Trump.

Al intentar darse a la fuga, uno de los elementos disparó hacia la ventana del conductor y segundos después, el auto impactó contra otro vehículo, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EU. (Con información de EFE)