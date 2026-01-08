45 muertos y más de 2,000 detenidos tras casi dos semanas de protestas en Irán

En un comunicado, la ONG informó que solo el miércoles se registraron 13 fallecimientos, en lo que calificó como el día más violento desde el comienzo de las manifestaciones, que ya cumplen 12 días.

Ocho de las muertes ocurrieron en zonas del oeste de Irán, mientras que las otras cinco se registraron en las ciudades de Shiraz, Malard, Chenaran y Khoshkbijar. Por su parte, autoridades estatales informaron sobre la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones.

Según IHRNGO, las cuerpos policiales iraníes han utilizado armas de fuego para reprimir las protestas, que han derivado en detenciones masivas en distintas regiones del país.

la organización subrayó que el uso de armamento militar contra civiles constituye un crimen, y llamó a la comunidad internacional a responder de manera inmediata ante la escalada de violencia.

“La evidencia muestra que la magnitud de la represión se vuelve cada día más violenta y más extensa. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de intervenir de forma decisiva, dentro del marco del derecho internacional, para prevenir una matanza masiva de manifestantes”, declaró el director de la organización, Mahmud Amiry-Moghaddam.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, en el contexto de la grave crisis económica que atraviesa el país. De acuerdo con datos de la ONG, se han registrado movilizaciones en 31 provincias y alrededor de 110 ciudades.

Además, al menos 36 universidades iraníes han participado activamente en las manifestaciones, donde se han escuchado declaraciones críticas contra el gobierno.