Así es la nueva pirámide alimenticia, según el gobierno de Trump

Nueva pirámide alimenticia, según el gobierno de Trump La nueva guía alimentaria para los estadounidenses, basada en “comida real” contempla tres grupos de comida. (EFE y realfood.gov)

La administración de Trump anunció nuevas guías alimentarias para los estadounidenses, basada en “comida real”, tras informar que Estados Unidos se encuentra “enfermo”.

El gobierno de Donald Trump ha anunciado las Pautas Alimentarias para los Estadounidenses, priorizando la “comida real” y reorganizando la pirámide alimenticia.

De acuerdo con lo publicado por el gobierno, Estados Unidos se encuentra enfermo, ya que el 50% de los estadounidenses tiene prediabetes o diabetes. Además, el 75% de los adultos han informado tener al menos una enfermedad crónica.

Según lo afirman, durante décadas, la pirámide alimenticia de ese país ha estado basada principalmente en alimentos altamente procesados, resultando en enfermedades crónicas para los estadounidenses.

Es por esto que el Departamento de Salud de Estados Unidos ha creado una nueva pirámide alimentaria que prioriza la “comida real”, la cual se trata de alimentos mínimamente procesados.

Asimismo, mencionan que estas modificaciones realizadas a la guía alimentaria de los estadounidenses representan el cambio más significativo en la política nutricional federal en su historia.

¿Qué es la nueva pirámide alimenticia presentada por el gobierno de Trump?

La nueva pirámide, presentada por el gobierno de Trump, se trata de una guía alimentaria basada en la premisa de: “comer alimentos reales”.

De acuerdo con esta guía, los hogares estadounidenses deben priorizar dietas basadas en alimentos integrales y ricos en nutrientes: proteínas, lácteos, verduras, frutas, grasas saludables y cereales integrales.

Principales cambios en la pirámide alimenticia de Estados Unidos

Mientras que en la anterior pirámide alimenticia se priorizaba el consumo de cereales, panes, arroces y pastas, esta nueva actualización los minimiza.

A su vez, la pirámide alimenticia de 1992 distinguía entre cinco grupos de comida, contemplando el consumo ocasional de azúcares, grasas y aceites.

Por otra parte, la nueva pirámide alimenticia de Estados Unidos únicamente contempla 3, y aquí te decimos cómo se encuentra distribuida:

Mayor énfasis en proteínas, lácteos y grasas saludables: Esta pirámide propone como objetivo diario el consumo de proteína equivalente de 0,54 a 0,73 gramos por libra de peso corporal.

Esta pirámide propone como objetivo diario el consumo de proteína equivalente de 0,54 a 0,73 gramos por libra de peso corporal. Mayor consumo de verduras y frutas: Asimismo, esta nueva distribución coloca en mismo nivel de importancia el consumo de verduras y frutas, aconsejando comer por día 3 raciones de verduras y 2 porciones de frutas.

Asimismo, esta nueva distribución coloca en mismo nivel de importancia el consumo de verduras y frutas, aconsejando comer por día 3 raciones de verduras y 2 porciones de frutas. Menor presencia de granos integrales: Finalmente, recomienda reducir el consumo de carbohidratos refinados y altamente procesados, reemplazándolos por granos integrales ricos en fibra.

En el sitio oficial destinado a esta nueva pirámide, se puede encontrar una guía completa con consejos alimenticios para cada grupo de edad, así como mayor información sobre la distribución de los alimentos.