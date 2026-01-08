Identifican al Agente de ICE que asesinó a la poeta Renee Macklin Good

La identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó fatalmente contra la poeta Renee Macklin Good, de 37 años, fue revelada este miércoles por medios locales en Estados Unidos. Se trata de Jonathan Ross, un agente federal con más de una década de experiencia dentro de la corporación.

El hecho ocurrió el pasado 7 de enero de 2026 en el sur de Minneapolis, durante un operativo federal. De acuerdo con los primeros reportes, el agente abrió fuego contra el vehículo en el que se encontraba Macklin Good, quien murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala.

¿Quién era Renee Macklin Good?

Renee Macklin Good era una poeta y artista local, reconocida en la comunidad cultural de Minneapolis por su trabajo literario y su activismo social. Su muerte ha generado indignación entre colectivos artísticos, defensores de derechos civiles y residentes de la ciudad, quienes han exigido transparencia y justicia en el caso.

Familiares y amigos han denunciado que Renee no representaba una amenaza y han cuestionado el uso de fuerza letal por parte del agente federal.

ICE defiende al agente; crecen las críticas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el agente actuó “de acuerdo con su entrenamiento” y bajo un escenario que, según la versión oficial, representaba un riesgo. No obstante, organizaciones civiles y autoridades locales han pedido una investigación independiente, al considerar que existen inconsistencias en el relato oficial.

Videos del incidente, difundidos en redes sociales, muestran el momento en el que el agente dispara a través del parabrisas del automóvil, material que ha intensificado el debate público sobre los operativos del ICE y el uso de la fuerza.

Exigen justicia y rendición de cuentas

Tras la identificación del agente, se han registrado manifestaciones en distintos puntos de Minneapolis. Activistas y líderes comunitarios exigen que el caso no quede impune y que se revisen los protocolos de actuación de las agencias federales en operativos dentro de comunidades urbanas.

El caso de Renee Macklin Good se suma a una creciente lista de incidentes que han reavivado la discusión nacional sobre la actuación de las fuerzas federales y la protección de los derechos civiles en Estados Unidos.