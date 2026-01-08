Italia investiga incendio en bar de Suiza donde murieron 6 connacionales

Incendio en "Le Constellation" Suiza

La Fiscalía de Roma abrió una investigación sobre el incendio en un bar de la localidad de Crans Montana, Suiza, durante una fiesta de Nochevieja que causó la muerte de 40 personas, seis de ellas con nacionalidad italiana y más de 100 heridos.

Los investigadores indagan sobre posibles delitos de homicidio e incendio culposo, según avanzan y siguen de este modo los pasos de las fiscalías de otros países con víctimas en la tragedia como Suiza, Francia y Bélgica.

Según fuentes judiciales, la fiscalía italiana trabaja en coordinación con las autoridades helvéticas, quienes mantienen bajo investigación a los propietarios del local mientras recopilan pruebas para esclarecer las causas del incendio.

El incendio comenzó en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, durante una fiesta de fin de año en el bar “Le Constellation” a la que habían acudido decenas de adolescentes y menores de edad.

La tragedia cobró la vida de 40 personas, en su mayoría jóvenes de diversas nacionalidades y dejó 116 heridos, varios con quemaduras graves.

Entre las víctimas mortales hay seis adolescentes italianos de entre 16 y 17 años, mientras que otros 14 resultaron heridos, actualmente ingresados en el hospital de grandes quemados de Niguarda, en Milán.

La tragedia ha generado una profunda conmoción en Italia, donde se ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en bares.

Expertos y autoridades han señalado la necesidad de reforzar los controles en eventos multitudinarios para prevenir incidentes similares en el futuro. (Con información de EFE)