ONU advierte: el gasto militar supera la inversión en desarrollo FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM (Secretaria de la Defensa Nacional)

El gasto militar alcanza su nivel más alto en décadas

En su reporte Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026 (WESP), la ONU reveló que la inversión militar global se disparó hasta los 2.7 billones de dólares, el mayor incremento registrado desde 1988.

Según el organismo, esta inclinación, impulsada por el aumento de las tensiones geopolíticas, está obligando a las principales economías del mundo a replantear sus políticas fiscales.

“Una de las tendencias más relevantes que vale la pena destacar es el incremento del gasto militar que estamos observando en muchos países. Este aumento está desviando recursos que antes se destinaban al gasto social y al desarrollo”, explicó Christopher Garroway, economista de la ONU.

Diez países concentran la mayor parte de la inversión

El informe señala que tres cuartas partes de este gasto se concentran en solo diez países: Estados Unidos, Rusia, China, India, Alemania, Francia, Japón, Arabia Saudita, Reino Unido y Ucrania.

Garroway añadió que el documento analiza importantes inversiones gubernamentales en sectores como infraestructura, defensa, proyectos digitales y energías renovables, “todo lo que impulsa la formación de capital fijo en un país”.

a ONU alerta sobre el desvío de recursos sociales y climáticos

La ONU advirtió que el enfoque en el desarrollo de “instrumentos de guerra” implica una desviación de recursos clave destinados al capital humano, la infraestructura civil y la cooperación con economías vulnerables, además de incrementar la incertidumbre política que enfrenta la economía global.

El reporte destaca casos específicos como el de Alemania, que ha flexibilizado su postura presupuestaria para respaldar prioridades de inversión y defensa, así como Japón, cuyo proyecto de presupuesto para 2026 contempla un plan para reforzar sus capacidades militares.

Asimismo, el documento subraya la situación de países como Israel, que enfrentan una mayor relación deuda/PIB debido al elevado gasto militar, lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad financiera ante posibles crisis futuras.