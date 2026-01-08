Trump amenaza con gobernar Venezuela y extraer su petróleo “durante años”

Protectorado El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su hombre en Venezuela, Marco Rubio (Archivo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista en The New York Times que la supervisión directa de su Gobierno en Venezuela podría alargarse años. “Solo el tiempo lo dirá”, declaró el mandatario.

Al ser preguntado por el Times si serían tres meses, seis meses, un año o más, Trump ha respondido: “Diría que mucho más tiempo”. Tampoco se comprometió a dar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.

“Vamos a dar dinero a Venezuela”

Trump aseguró además que EU ya está obteniendo ganancias del petróleo venezolano. “La reconstruiremos de una manera muy rentable”, declaró. “Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

El líder estadounidense ya adelantó este miércoles que el Gobierno venezolano entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EU que se habían quedado parados por el bloqueo estadounidense.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

¿Corina, qué Corina?

Trump no respondió a preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva mandataria de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora.

Se limitó a decir que “Marco habla con ella (Rodríguez) todo el tiempo” y agregó: “Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno”.

Por su parte, Machado restó importancia al anuncio de Trump de permanencia indefinida en Venezuela, calificando el momento de transición que vive su país como “irreversible”.

En una entrevista otorgada este miércoles al periódico venezolano La Patilla, la Nobel de la Paz sostuvo que la presidencia de Delcy Rodríguez es “absolutamente temporal” y pidió ir “un día a la vez” y no adelantarse en los tiempos.

La llamada de Petro

Mientras se producía la entrevista, los periodistas del New York Times vieron como Trump hizo una pausa para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había sido amenazado por el presidente estadounidense con atacar al país por su papel como centro de distribución de cocaína.

Al conectar la llamada, el presidente invitó a los reporteros del Times a permanecer en el Despacho Oval para escuchar la conversación con Petro, con la condición de que su contenido no fuera grabado. Se le unieron en la sala el vicepresidente J.D. Vance y Rubio, quienes se marcharon al finalizar la llamada.

Según el Times, la llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense y Trump indicó que creía que la “decapitación” del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan.