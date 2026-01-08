Venezuela considera la venta de petróleo a EU una “transacción entre Gobiernos independientes” (@almuariza/X)

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, destacó este jueves que la venta de petróleo a Estados Unidos, aununciada por la estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA), es una transacción entre Gobiernos “independientes”.

“Esa es una simple venta, es una transacción comercial entre dos Gobiernos legítimos e independientes”, expresó Rodríguez, en declaraciones a la prensa en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, que fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, subrayó que este intercambio “no es algo nuevo”, pues, “Venezuela tiene más de cien años vendiéndole petróleo a Estados Unidos”.

PDVSA anunció este miércoles, en un comunicado, que está en un proceso de negociación con EU para la venta de “volúmenes” de crudo, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, puntualizó la empresa

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este miércoles la cooperación energética de su país con el mundo.

En una reunión con una comisión del recién instalado Parlamento, la líder chavista afirmó que “Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales”.

Las declaraciones de Rodríguez ocurrieron después de que la cadena estadounidense ABC expusiera que la Administración del presidente Donald Trump, comunicó a la presidenta que Venezuela deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo.

El líder republicano también ha afirmado que exigió “acceso total” a los recursos venezolanos y que él sería el encargado de manejar el dinero de la venta del crudo del país suramericano. (Con información de EFE)