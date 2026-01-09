La UE avanza hacia la firma del acuerdo con el Mercosur

Mayoría suficiente entre los Estados miembros

Durante una reunión de embajadores permanentes ante la UE, se alcanzó el apoyo necesario para sacar adelante el acuerdo: al menos el 55 % de los Estados miembros que representan el 65 % de la población europea, pese a que no todos los países se pronunciaron.

Francia y Hungría ya habían anunciado su voto en contra, mientras que otros países, como Bélgica, optaron por la abstención. Aun así, el Consejo de la Unión Europea podrá cerrar formalmente el procedimiento, lo que permitiría su aprobación si se mantiene este respaldo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmará el acuerdo en nombre de la UE. Según fuentes comunitarias, esto podría ocurrir entre lunes y martes de la próxima semana. Posteriormente, el documento deberá recibir el consentimiento del Parlamento Europeo, paso indispensable antes de su validación final por el Consejo.

Concesiones para proteger a agricultores

El respaldo mayoritario fue posible tras la aprobación de nuevas garantías para proteger a los agricultores europeos, uno de los sectores que más se había opuesto al acuerdo.

Salvaguardas ante el aumento de importaciones

Los embajadores también aprobaron modificaciones para limitar el posible impacto negativo del incremento de importaciones procedentes de los países del Mercosur.

En ese sentido, se ajustaron los márgenes en caso de aumentos significativos de importaciones o caídas de precios. Aunque inicialmente los gobiernos proponían un 10 %, este se redujo primero al 8 % y actualmente quedó fijado en 5 %.

La lista de bienes protegidos incluye alimentos como pollo, ternera, huevos, cítricos y azúcar. Si se determina que existe un perjuicio para los productores europeos, la UE podrá suspender de forma temporal las ventajas comerciales aplicadas a esas importaciones.

Trámite final en el Parlamento Europeo

El expediente será remitido al Parlamento Europeo, que deberá validarlo en primera lectura, antes de que el Consejo apruebe definitivamente el acuerdo.