Líder iraní exige a Trump dedicarse a gobernar EU y no seguir manchando sus manos de sangre

Manifestantes protestan en Alemania frente a la Embajada de Irán contra la represión en su país (EFE)

Crisis Irán-EU — La tensión entre Irán y Estados Unidos siegue elevando su nivel, tras los amagos de Donald Trump y los ataques registrados contra zonas de la República Islámica en junio pasado, por lo que este viernes el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei denunció que el mandatario estadounidense “tiene las manos manchadas de sangre” por lo que también le exige centrarse en gobernar a los estadounidenses, “si es capaz” de ello y dejar en paz al mundo.

En un mensaje dirigido a la nación, Jamanei se refirió a las amenazas lanzadas contra Irán por Trump, quien aseguró que defendería a los ciudadanos que estos días protestan en las calles de Irán si su gobierno sigue matándolos. “El presidente estadounidense Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz; EU enfrenta numerosos problemas internos”, aseguró Jamenei en su mensaje que reprodujo la televisión local PressTv.

El líder iraní destacó que “la mano de Trump está manchada con la sangre de más de mil iraníes que murieron en la agresión estadounidense-israelí de junio” e “instó a la juventud a preservar la unidad nacional”, enfatizando que “una nación unida puede vencer a cualquier enemigo”.

En este marco, Alí Jamenei también se refirió a los ciudadanos se manifiestan en las calles de las ciudades de Irán, algunos de los cuales, dijo, son “alborotadores que vandalizan la propiedad nacional y complacen al presidente de EU”, dijo. Jameneí aseguró que “Irán no cederá ante quienes cometen actos de vandalismo” y tampoco “tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros”.

ADVERTENCIA

El líder iraní advirtió que las fuerzas de seguridad tomarán medidas drásticas contra los manifestantes, en un desafío directo a la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar a quienes protestan pacíficamente.

Civiles iraníes caminan en Teherán frente a una enorme imagen del líder Supremo, Ali Jamanei (EFE)

La prensa estatal iraní se ha referido a los manifestantes como “terroristas”, preparando el terreno para una posible represión violenta como la que siguió a otras movilizaciones nacionales en los últimos años.

Los manifestantes están “arruinando sus propias calles (...) para hacer feliz al presidente de Estados Unidos”, dijo Jamenei ante una multitud en su complejo en Teherán. “Porque él dijo que vendría en su ayuda. Debería prestar atención al estado de su propio país en su lugar”.

Por su parte, el jefe del Poder Judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, prometió que el castigo para los manifestantes “será decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal”.

A pesar de que la teocracia del país cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales, videos compartidos en internet por activistas exhibían supuestamente a manifestantes coreando consignas contra el gobierno de la República Islámica alrededor de hogueras mientras los escombros cubrían las calles en la capital, Teherán y en otras zonas.

CRISIS ECONÓMICA

El mensaje de Alí Jameneí se registra cuando se cumple el décimo tercer día de manifestaciones en todo el estado iraní impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

Hasta ahora, la violencia en torno a las movilizaciones ha causado al menos 45 muertos y más de dos mil 270 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026