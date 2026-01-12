El papa León XIV recibe en el Vaticano a María Corina Machado

La reunión fue informada a través de la agenda oficial del Vaticano, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre los temas tratados durante el encuentro.

“Le transmití la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, publico Corina Machado por medio del perfil de X de su Comando Nacional de Campaña.

Contexto político y agenda internacional

El encuentro se produce en medio del actual panorama político venezolano, bajo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, mientras se desarrolla una transición diplomática con el respaldo de la comunidad internacional.

En este contexto, se espera que María Corina Machado sostenga próximamente una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pontífice dijo seguir de cerca la situación política de Venezuela

El papa León XIV ha manifestado públicamente que sigue “con atención” la situación de Venezuela. Según información citada por The Washington Post, el Vaticano habría ofrecido asilo al expresidente Nicolás Maduro en Rusia antes de su captura.

Un día después de la detención de Maduro, el pontífice afirmó que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”, y pidió que se respeten “los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

Llamado a una salida política

Durante una audiencia con el Cuerpo Diplomático, celebrada el pasado 9 de enero, León XIV reiteró su llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a buscar soluciones políticas alejadas de “intereses partidistas”.

“El país necesita construir una sociedad basada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad para superar la grave crisis que arrastra desde hace muchos años”, señaló el pontífice.