El régimen venezolano anuncia la liberación de 116 presos políticos

Italianos liberados Alberto Trentini y Mario Burlo en la residencia del embajador de Italia en Caracas (ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS HANDOUT/EFE)

El régimen chavista, ahora en manos de Delcy Rodríguez por designación del presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció este lunes la liberación de 116 presos políticos, sin publicar la lista de los nombres, de los que poco menos de la mitad, unos 53, han sido confirmados por la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), entre ellos dos italianos y un español.

Todos ellos han salido de las cárceles de El Rodeo I y Las Crisálidas, ambas en Caracas. El comunicado del Ministerio Popular para el Servicio Penitenciario, señala que “estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.

“Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose”, indicó JEP en un mensaje en X.

En otra publicación, la ONG consideró que “es fundamental” que en este proceso se considere de forma “prioritaria” algunos perfiles que, afirmó, “merecen una atención urgente y con enfoque humanitario”. En este sentido, señaló a “los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables”.

Además recordó que la cifra de presos políticos excarcelados “continúa siendo muy inferior” a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1,011 casos hasta el pasado jueves.

“Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias”, añadió.

En el pasado, la JEP también ha reportado que en las rondas de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno a veces se incluyen a personas que estaban “detenidas por motivos no políticos”.

