Francia reafirma su compromiso por la soberanía e integridad territorial de Dinamarca

Llamada Barrot-Rubio (Especial)

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, reafirmó al secretario de Estado de EU, Marco Rubio, el compromiso de su país con “la soberanía y la integridad territorial” de Dinamarca, a la que pertenece Groenlandia, y le recordó que es un “país miembro de la OTAN.

El Ministerio francés de Exteriores, informó este lunes que conversó por teléfono el domingo con Rubio donde “se refirió a Groenlandia y reafirmó el compromiso de Francia con el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca, país miembro de la OTAN”.

Ambos acordaron, según el comunicado francés, “continuar su estrecho diálogo” sobre Groenlandia y otros temas que también abordaron, como la situación en Irán, Venezuela y Ucrania, de los que no dieron detalles.

La OTAN debate la posibilidad de fortalecer la seguridad en el Ártico en el contexto de las tensiones ocasionadas por las declaraciones de Donald Trump de hacerse “por las buenas o las malas” con Groenlandia.

La iniciativa, que empezó a discutirse el jueves en Bruselas, trata de responder a las preocupaciones del líder republicano sobre una posible acción de Rusia o China en la región, que ha usado como pretexto para justificar la “necesidad” de anexionarse Groenlandia.

De acuerdo con el periódico británico ‘The Telegraph’, jefes militares están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos el Reino Unido. (Con información de EFE)