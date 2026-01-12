Liberan a 24 presos políticos en Venezuela

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, informó la organización a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde además publicó la lista con las identidades de las personas liberadas.
Nueve mujeres excarceladas de La Crisálida
Desde el centro de reclusión La Crisálida fueron liberadas nueve mujeres:
- Yuli Marcano Rojas
- Beverly Polo
- Deisy Hugles González
- Raymar Nohely Pérez Alvarado
- Rosa Carolina Chirinos Zambrano
- Sonia Josefina González Jiménez
- Yerussa Cardoso Vega
- Jhexica Isabel Aponte Figueroa
- Yoli Becerra
Quince hombres liberados de El Rodeo I
Por su parte, de la cárcel El Rodeo I salieron 15 hombres:
- Gilberto Rafael Polo
- Amilkar Manolo Herrera
- Alan Nilson Correia Solorzano
- Andrés Eloy Hugles
- Helio Alexis Sánchez
- Rafael Alberto Sánchez López
- William Rafael Brito Brito
- Renzo Alexander Lara Reyes
- Yosbel José Espinoza Salazar
- Humberto José Prieto
- Alexis Antonio Rivero Mendoza
- José Luis Agrimon Alejandrina
- Alberto Trentini (italiano)
- Mario Burló (italiano)
- Alejandro González de Canales Plaza
Entre estos nombres destaca la presencia de Yerwin Torrealba, coordinaor juvenil de organización del partido opositor Vente Venezuela (VV), que encabeza María Corina Machado, y quien fue detenido en diciembre del año pasado.
Continúa la expectativa por nuevas liberaciones
Estas 24 excarcelaciones se suman a otras 17 previamente registradas por Foro Penal, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) había contabilizado 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.
En medio del actual contexto político del país, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos se mantienen atentos a la posible confirmación de nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela.