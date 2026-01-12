Liberan a 24 presos políticos en Venezuela REUTERS/Fausto Torrealba

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, informó la organización a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde además publicó la lista con las identidades de las personas liberadas.

Nueve mujeres excarceladas de La Crisálida

Desde el centro de reclusión La Crisálida fueron liberadas nueve mujeres:

Yuli Marcano Rojas

Beverly Polo

Deisy Hugles González

Raymar Nohely Pérez Alvarado

Rosa Carolina Chirinos Zambrano

Sonia Josefina González Jiménez

Yerussa Cardoso Vega

Jhexica Isabel Aponte Figueroa

Yoli Becerra

Quince hombres liberados de El Rodeo I

Por su parte, de la cárcel El Rodeo I salieron 15 hombres:

Gilberto Rafael Polo

Amilkar Manolo Herrera

Alan Nilson Correia Solorzano

Andrés Eloy Hugles

Helio Alexis Sánchez

Rafael Alberto Sánchez López

William Rafael Brito Brito

Renzo Alexander Lara Reyes

Yosbel José Espinoza Salazar

Humberto José Prieto

Alexis Antonio Rivero Mendoza

José Luis Agrimon Alejandrina

Alberto Trentini (italiano)

Mario Burló (italiano)

Alejandro González de Canales Plaza

Entre estos nombres destaca la presencia de Yerwin Torrealba, coordinaor juvenil de organización del partido opositor Vente Venezuela (VV), que encabeza María Corina Machado, y quien fue detenido en diciembre del año pasado.

Continúa la expectativa por nuevas liberaciones

Estas 24 excarcelaciones se suman a otras 17 previamente registradas por Foro Penal, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) había contabilizado 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.

En medio del actual contexto político del país, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos se mantienen atentos a la posible confirmación de nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela.