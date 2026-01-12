Nueva ola de violencia en Sudán deja decenas de civiles muertos

En el conflicto, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar, mantienen el control de los cinco estados que conforman la región de Darfur, de un total de 18 estados en el país. El Ejército sudanés controla los 13 estados restantes, incluida la capital, Jartum.

El ministro de Salud del estado de Sennar, Ibrahim al Awad, informó a través de una transmisión televisiva que al menos 27 personas murieron y otras 13 resultaron heridas tras un ataque de las FAR contra la ciudad de Sinja, ubicada en el centro de Sudán.

Según testigos presenciales, el ataque consistió en el lanzamiento de cuatro proyectiles dirigidos a zonas donde se encontraban los gobernadores de los estados de Sennar, Nilo Blanco y Nilo Azul. Los funcionarios sobrevivieron al ataque y calificaron el hecho como un intento de asesinato.

“Ocurrieron explosiones simultáneas en distintos puntos de la ciudad, acompañadas de fuego antiaéreo por parte del Ejército sudanés”, relataron testigos, quienes añadieron que las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales de la región.

Por otro lado, las Fuerzas Conjuntas, compuestas por el Ejército y grupos armados aliados en Darfur, denunciaron en un comunicado que al menos 19 civiles murieron durante una operación terrestre de las FAR en la zona de Jarjira, en el estado de Darfur del Norte. En el texto, acusaron a los combatientes de cometer “actos criminales contra la población civil”. Hasta el momento, las FAR no han respondido públicamente a estas acusaciones.

Estos hechos ocurren mientras el Ejército sudanés se prepara para intensificar sus operaciones militares con el objetivo de recuperar el control de Darfur y de la vecina región de Kordofán, considerada uno de los principales focos del conflicto.

En ese contexto, el Ejército anunció que en las últimas horas logró matar y herir a cientos de combatientes de las FAR en Kordofán, además de destruir infraestructura militar, incluidos más de un centenar de vehículos y un depósito de armas perteneciente al grupo paramilitar.