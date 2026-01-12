Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca; la reunión se hará el jueves

Reunión Trump-Machado en la Casa Blanca (Especial)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, según informó un funcionario de la Administración estadounidense a medios.

El encuentro se dará después de que el líder republicano adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de las actuales negociaciones de EU con el Gobierno interino en Caracas.

Asimismo, se produce después de que Trump descartara a la opositora para liderar por el momento el país suramericano y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de petróleo.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, expresó el mandatario al ser cuestionado por la prensa sobre si cambiaría su postura en cuanto a Machado si esta si le entregará su Premio Nobel.

Según reportes de The Washington Post, el presidente estadounidense habría decidido no incluir a la líder opositora en sus planes para Venezuela después de que esta aceptara el prestigioso galardón, codiciado abiertamente por él.

No obstante, insistió que se siente “muy honrado” de la visita de Machado en declaraciones que contrastan con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de la opositora para liderar Venezuela porque “no tiene apoyo o respeto” en el país.

Cuestionada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno venezolano, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt insistió que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

“Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500,000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a Estados Unidos para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”, agregó.

Además, destacó que el Gobierno de Rodríguez accedió a liberar a los presos políticos, “algo que Estados Unidos ha deseado ver desde hace tiempo”, y realzó el trabajo con Caracas, el cual Trump “espera que continúe”. (Con información de EFE)