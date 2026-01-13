Sacerdote en Chicago enfrenta a agentes del ICE durante misa

Un momento de tensión y controversia se vivió el pasado domingo 12 de enero de 2026 en la Iglesia de San Jerónimo (St. Jerome), en el barrio de Rogers Park, cuando un sacerdote interrumpió la misa para advertir a los fieles sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estacionamiento del templo. La escena quedó grabada en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y plataformas digitales, generando un amplio debate sobre la seguridad de las comunidades inmigrantes y la presencia de autoridades migratorias cerca de espacios religiosos.

Mediante redes sociales se viralizó un video donde el sacerdote subió con voz firme y alertó a los asistentes sobre la presencia de agentes del ICE fuera de la iglesia. En el video viral se le escucha confrontar a los oficiales con una frase que ha sido ampliamente compartida y comentada: “No sé a qué Dios adoras, quizá a uno naranja, pero mi Dios es de justicia”, en clara alusión crítica al gobierno estadounidense y a las políticas migratorias vigentes.

Tras la advertencia, muchos fieles expresaron su apoyo al sacerdote, aplaudiendo y manifestando su respaldo en un acto que para varios asistentes fue considerado como una defensa de su derecho a practicar su fe en un espacio seguro y libre de intimidación. Algunos vecinos se organizaron para escoltar a los feligreses hasta sus casas, según testimonios recogidos en videos compartidos en redes sociales.

La presencia de agentes del ICE en lugares cercanos a parroquias ha sido motivo de preocupación entre comunidades inmigrantes en distintas ciudades de Estados Unidos. Casos similares se han registrado en Chicago y otras localidades, donde líderes religiosos han pedido a sus comunidades estar atentos a tomar precauciones ante posibles redadas migratorias.

¿Cuál es el contexto de tensión migratoria en Chicago?

Chicago es una de las ciudades con mayor población hispana en Estados Unidos; ha vivido un ambiente tenso en los últimos meses debido a las acciones de las autoridades migratorias. Organizaciones comunitarias y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han denunciado la presencia constante de operativos en zonas residenciales y cerca de centros comunitarios, generando miedo entre quienes no cuentan con estatus migratorio regularizado.

Además de la alerta emitida por el sacerdote, recientemente se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas y procesiones en Chicago para protestar contra las políticas de deportación y el trato de los migrantes en centros de detención. En octubre de 2025, por ejemplo, una procesión eucarística reunió a cientos de personas que marcharon hacia un centro de ICE en Broadview, llevando consigo imágenes religiosas y oraciones por los detenidos.

Controversias por la acción del sacerdote

La intervención del sacerdote ha sido interpretada de diversas maneras. Para algunos defensores de los derechos humanos y miembros de la comunidad inmigrante, su postura representa un acto de valentía y solidaridad con quienes se sienten vulnerables ante la amenaza de deportación y separación familiar. Para otros sectores, la crítica directa a las políticas migratorias y a los agentes federales durante un acto religioso ha generado cuestionamientos sobre el papel de los líderes religiosos en asuntos políticos y sobre la separación entre fe y política pública.