Delcy Rodríguez indica que el proceso de excarcelación de presos políticos “sigue abierto”

Delcy Rodríguez, desde el Palacio de Miraflores indica que el proceso de excarcelación de presos políticos "sigue abierto" (EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que “se mantiene abierto” el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que el jefe del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante de personas”.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, la chavista enfatizó que “no ha culminado aún el proceso de personas que estaban privadas de la libertad”, el cual, según ella, inició en diciembre cuando “procedieron 194 liberaciones”.

“Al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, agregó.

Junto al presidente del Parlamento y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, Rodríguez destacó que del proceso están excluidas las personas acusadas de homicidio, narcotráfico y que “están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia”.

“El objetivo es abrir espacios políticos, el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica”, puntualizó.

Asimismo, comentó que esto se trata de un “proceso arduo” que encabeza Cabello, quien está “en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia”.

Este miércoles, más de una docena de periodistas han sido excarcelados, según organizaciones de la prensa. (Con información de EFE)