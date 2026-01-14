Dinamarca anuncia grupo de trabajo con EU, no resuelven el tema de Groenlandia

Dinamarca y EU no resuelven sus discrepancias sobre Groenlandia y crean grupo de trabajo (Octavio Guzmán/EFE)

Dinamarca anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandés con el vicepresidente estadounidense JD Vance, que no sirvió para cambiar la opinión de Washington.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, expresó el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en una rueda de prensa junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Asimismo, enfatizó que el grupo se reunirá por primera vez “en cuestión de semanas” y espera que se centre en abordar “las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas” de Dinamarca.

La reunión con Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, se llevó a cabo en el Edificio Ejecutivo Eisenhower de la Casa Blanca, en medio de las presiones del líder republicano, Donald Trump por adquirir la isla ártica, justificando que es por “seguridad nacional”.

El encuentro fue “una discusión franca pero también constructiva”, según el canciller danés, aunque afirmó que las posiciones siguen enfrentadas.

Por esto, explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar “dentro del marco actual” y destacó que es “totalmente inaceptable” cualquier idea que no respete la integridad territorial de Copenhague y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

“Por lo tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo”, dijo.

Antes del encuentro, Trump expresó en su red Truth Social que con Groenlandia en “manos” estadounidenses, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar. (Con información de EFE)