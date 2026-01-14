EU prepara “acciones militares” en Irán, según The Washington Post

Trump no descarta el uso de fuerza militar en Teherán

El equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Donald Trump se reunió este martes para preparar opciones militares en Irán que el líder republicano podría ordenar en los próximos días, según una fuente cercana a la reunión al Washington Post.

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido parte del equipo que ha diseñado esta lista de opciones militares, al tiempo que se han puesto sobre la mesa otras vías como nuevas sanciones económicas, ciberataques o un apoyo más claro a los movimientos de protestas, que se han extendido por todo el país.

Trump no ha descartado el uso de fuerza militar en Teherán si el régimen iraní sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y asesinando manifestantes desarmados; “la ayuda está en camino”, aseguró.

Según comentaron diversas fuentes cercanas a la Casa Blanca al Washington Post, la Administración Trump está dividida sobre si un ataque contra instalaciones militares o de gobierno en Irán es la mejor opción, ya que un ataque similar al bombardeo a instalaciones nucleares en junio, entraña un alto riesgo de fallo de cálculo o de material de inteligencia erróneo.

Asimismo, en el entorno del mandatario estadounidense aún existe recelo a intervenir militarmente en el Medio Oriente porque podría desestabilizar la región y no ir en línea con la promesa de la filosofía política de “America First”.