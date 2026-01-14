EU se reúne con cancilleres de Dinamarca y Groenlandia para discutir futuro de la isla

Ministros de Dinamarca y Groenlandia llegan a la Casa Blanca para reunirse con JD Vance (@DKambUSA)

El vicepresidente y el secretario de Estado de EU, JD Vance y Marco Rubio, se reunieron este miércoles con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, en una reunión de aproximadamente 50 minutos para discutir los persistentes deseos de Estados Unidos de anexionarse la isla como parte de su territorio.

Tras la reunión, celebrada en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, la embajada de Dinamarca ha programado una rueda de prensa de Rasmussen y Motzfeldt que está previsto que arranque a las 14:00 hora local.

El encuentro, solicitado por las autoridades danesas y groenlandeses, se produce en un contexto donde el presidente Donald Trump ha intensificado la presión para tomar el control de Groenlandia, alegando intereses de seguridad nacional para su país.

El mismo Trump reiteró este miércoles en un mensaje publicado en su red Truth Social que con Groenlandia en “manos” de su país la OTAN será mucho más eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Tanto el ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que EU se haga con la isla, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar. (Con información de EFE)