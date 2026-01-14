FBI irrumpe en casa de periodista del Washington Post por filtrar documentos clasificados

FBI irrumpe en casa de periodista del Washington Post (La Crónica de Hoy)

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) realizó este un operativo en la vivienda de una periodista del diario The Washington Post, como parte de una investigación relacionada con un contratista acusado de retener de manera ilegal documentos oficiales clasificados.

El propio periódico informó que la reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración de Donald Trump y forma parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio. Al momento del cateo, Natanson se encontraba en su domicilio, ubicado en el estado de Virginia.

Durante el operativo, los agentes federales aseguraron su teléfono celular, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según detalló el medio,

Washington Post cuestiona la medida las medidas del FBI

El periódico estadounidense calificó las acciones como “inusual y agresiva”, al señalar que no es común que las autoridades realicen registros en domicilios de periodistas en investigaciones relacionadas con filtraciones de información a la prensa.

El diario subrayó que este tipo de operativos suele generar preocupación por el impacto que puede tener en la libertad de prensa y en la protección de las fuentes periodísticas.

Tras el allanamiento, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, defendió la postura del Gobierno al asegurar que la Administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bondi afirmó que la divulgación de este tipo de información representa un riesgo grave para la seguridad nacional del país.

Las investigaciones del FBI realmente no apuntaban a la reportera

De acuerdo con la información disponible, el FBI no investiga a Hannah Natanson. La indagatoria está centrada en Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland, acusado de acceder y sustraer de forma ilegal información de inteligencia.

Consultado por The Washington Post, el FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el operativo.